Rusland vindt uitzetten van diplomaten 'onvriendelijke stap'

Ook de Verenigde Staten (en Canada en Oekraïne) zetten Russische diplomaten uit. De VS zelfs zestig. "Dat er een stap zou worden genomen, is niet verrassend. Maar dat er zoveel diplomaten worden uitgezet wel", legt correspondent Wouter Zwart in het Radio 1-programma Nieuws en Co uit.

De verhouding tussen de twee landen was al slecht, en deze beslissing zal dat niet beter maken, zegt Zwart. Maar wat opvallend en "pikant is", volgens Zwart, is de rol van Trump bij dit besluit. "Trump wilde in het verleden nooit negatieve dingen zeggen over Rusland, maar nu gaat de Amerikaanse president toch echt in aanval op Poetin."

De Russische ambassadeur in Washington reageerde eerder al op het nieuws. Hij noemde het een verkeerd besluit. Volgens hem verwoest het besluit wat nog over was van de Amerikaans-Russische relatie.