'Nederlandse spion in Turkije opgepakt'

De Nederlandse diplomaat die volgens Turkse media als spion in Turkije werkte, is opgepakt. Dat meldt de Turkse krant Daily Sabah.

De Nederlander, die met zijn initialen A.Z. wordt genoemd, zou in Turkije onderzoek doen naar banden tussen de Turkse regering en IS. Ook zou hij informatie willen inwinnen over de Turkse operatie in het Syrische Afrin.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten kennis te hebben genomen van het bericht in de Turkse media en gaat het onderzoeken.

Valse informatie

A.Z. werkt volgens Daily Sabah voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Hij zou al lange tijd gevolgd zijn door de autoriteiten in Ankara. "Naar verluidt is A.Z. met een diplomatiek paspoort Turkije binnengekomen om documenten te vervalsen en valse informatie te verspreiden over Turkije's steun aan IS", schrijft de krant.

In het artikel staat verder dat de spion in Afghanistan in het leger diende. Ook zou hij bijeenkomsten van oppositiegroepen hebben bezocht waar hij zichzelf introduceerde als medewerker van het Nederlandse ministerie van Defensie.