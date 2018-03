Tipgeld uitgeloofd in jacht op 'liquidatiebaas' Ridouan T.

Het Openbaar Ministerie looft 25.000 euro uit voor de tip die leidt tot het aanhouden van Ridouan T. Die wordt ervan verdacht dat hij als opdrachtgever betrokken is geweest bij verschillende liquidaties in de criminele wereld.

Vrijdag werd bekend dat het Openbaar Ministerie een kroongetuige heeft in het onderzoek naar een reeks afrekeningen in de Amsterdamse en Utrechtse onderwereld. Die kroongetuige heeft de 40-jarige Ridouan T. (door het OM vorige week per abuis Redouan genoemd) aangewezen als 'liquidatiebaas'.

Ook Saïd R., volgens de politie een handlanger van T., staat op de nationale opsporingslijst.

Onschuldige omstanders

De in Vianen opgegroeide Ridouan opereert volgens het OM "in een crimineel milieu waarin heel snel tot geweld wordt overgegaan. Waar jonge criminelen voor een heel laag bedrag liquidaties plegen, waar ze het voor lief nemen dat onschuldige omstanders gewond raken en dat een verkeerd doelwit wordt doodgeschoten".

Het OM heeft niet bekendgemaakt aan welke liquidaties T. wordt gelinkt. Op misdaadsites wordt zijn naam onder meer in verband gebracht met moorden die werden uitgevoerd door een groep uit Nieuwegein en omgeving. Meer dan tien moorden worden aan hem toegeschreven.

Opsporing Verzocht

Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedt morgenavond aandacht aan de jacht op Ridouan T.