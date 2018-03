Werkstraffen geëist voor mishandeling homostel Arnhem

Het Openbaar Ministerie heeft werkstraffen geëist tegen vier tieners die worden verdacht van de mishandeling van twee mannen in Arnhem.

Het stel werd vorig jaar april mishandeld na een avond stappen. De mannen verklaarden dat ze werden aangevallen omdat ze hand in hand liepen. Een van hen zou ook zijn geslagen met een betonschaar. Hij raakte zijn voortanden kwijt.

Een 17-jarige jongen die ervan wordt verdacht dat hij een van de mannen de tanden uit de mond sloeg, hoorde de hoogste straf tegen zich eisen. Het OM vindt dat hij 180 uur werkstraf moet krijgen. Tegen twee leeftijdsgenoten is 120 uur werkstraf geëist. Het OM wil dat de jongste verdachte (15) ook een werkstraf krijgt van 120 uur, waarvan 20 uur voorwaardelijk.

Homohaat

De verdachten hebben altijd ontkend dat er sprake was van homogeweld. Volgens de advocaat van een van de tieners werd de eerste klap juist uitgedeeld door een van de mannen. Ook ontkennen de verdachten dat er een betonschaar is gebruikt. Volgens het OM hadden de verdachten de betonschaar weliswaar bij zich, maar kan niet worden bewezen dat er ook mee is geslagen.

Het OM zegt dat de aanleiding voor het geweld opmerkingen over en weer waren. Volgens de officier van justitie zijn er geen aanwijzingen dat het stel werd mishandeld vanwege hun seksuele geaardheid. Er zijn tijdens de ruzie wel "discriminerende woorden" geroepen. Bij de strafeis is daar rekening mee gehouden.

De mishandeling kreeg veel aandacht. Als tegenreactie op het geweld lieten mensen zich demonstratief fotograferen terwijl ze hand in hand liepen.

Liegen

De zitting van vandaag zorgde voor behoorlijk wat emotie. Een van de mannen liep volgens Omroep Gelderland huilend weg. Zijn vriend vertelde dat het allemaal niet meeviel. "Het is heftig. De jongens liegen echt heel veel."