Oud-bewaker Wilders vervolgd voor schenden ambtsgeheim

Het Openbaar Ministerie gaat politiemedewerker Faris K. van de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) strafrechtelijk vervolgen. K. was onder meer betrokken bij de beveiliging van PVV-leider Wilders. Hij wordt vervolgd voor de schending van het ambtsgeheim en computervredebreuk.

K. zou vertrouwelijke informatie hebben gelekt en in politiesystemen hebben gezocht voor priv├ędoeleinden. Volgens het OM heeft hij zes keer vertrouwelijke politie-informatie prijsgegeven, onder meer aan vriendinnen om indruk te maken.

K. maakte voor Wilders zogenoemde omgevingsscans. Hij werd in februari vorig jaar opgepakt, terwijl de campagne voor de landelijke verkiezingen bezig was. In 2008 was hij al eens veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf, omdat hij opzettelijk het ambtsgeheim had geschonden. K. werkte toen voor de politie in Utrecht.