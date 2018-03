Onderzoekers: medewerkers COA niet ziek door vuile grond

Bloedneuzen, huidklachten en hoge bloeddruk bij (oud-)medewerkers van het asielzoekerscentrum in Ter Apel hebben niets te maken met bodemverontreiniging. Dat concludeert een commissie die onderzoek deed naar de gezondheidsklachten.

Volgens de commissie is het slechte binnenklimaat de boosdoener. Ook werkdruk, onzekerheid over contracten en het niet luisteren naar de klachten van medewerkers, zouden hebben bijgedragen aan de gezondheidsproblemen.

Teleurstelling

Medewerkers en oud-medewerkers denken al jaren dat hun klachten komen door giftige stoffen in de grond. Op het terrein is vroeger allerlei afval geloosd en ondanks een sanering, is er nog altijd sprake van bodemverontreiniging.

Zij reageren bij RTV Noord dan ook met verbazing op het rapport van de onderzoekscommissie. "Dit is een grote teleurstelling", zegt een van hen. "Wij zijn 38 van de 250 mensen kwijt aan kanker, maar hier is zogenaamd niets aan de hand", reageert een ander.

Onafhankelijk onderzoek

Volgens de voorzitter van de onderzoekscommissie, Eerste Kamerlid Joop Atsma, is er maandenlang onafhankelijk onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat de verontreiniging van de grond, het grondwater, oppervlaktewater, drinkwater of blootstelling aan radioactiviteit niet de oorzaak zijn van de klachten.

De commissie adviseert daarom het COA om de gebouwen aan te passen. Het COA laat weten: "We gaan het rapport eerst verder bestuderen en gaan dan aan de slag met alle andere conclusies en aanbevelingen. Dat willen we - samen met betrokken partijen en medewerkers - goed en grondig doen om het vertrouwen te herstellen".