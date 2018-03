Hek moet herten uit Zandvoort houden

De gemeente Zandvoort gaat een 700 meter lang hek plaatsen om herten tegen te houden die het dorp in willen. Een groepje bewoners heeft hiervoor met een burgerinitiatief het initiatief genomen, omdat ze zich het lot van de dieren aantrekken. De badplaats heeft al jaren veel overlast van de herten. Ze vernielen de tuinen van de bewoners en worden geregeld aangereden.

Om de populatie te verminderen, werd in 2016 besloten om de herten af te schieten. Maar dat hielp nauwelijks. De dieren verplaatsten zich volgens bewoner Willem van der Sloot naar het vakantiepark in Zandvoort. "De dieren voelen zich daar veilig. Er is veel groen in het park", zei hij eind vorig jaar tegen NH Nieuws. "Ze weten dat er in de duinen geschoten wordt."

'Het moeten geen hangbokken worden'

De gemeente erkende volgens NH Nieuws al langer dat de dieren in het centrum voor gevaarlijke situaties en overlast zorgen. Zandvoort probeerde de afgelopen jaren van alles uit: geurzuilen, de inzet van een hondenbrigade en lasers. Maar de herten bleken inventiever dan gedacht.

Een handvol bezorgde bewoners, de gemeente Zandvoort en waterleidingbedrijf Waternet gingen uiteindelijk samen om de tafel. "De bewoners wilden een traditioneel hek van 500 meter maar samen hebben we bedacht dat een langer hek met een knik erin beter is. Daardoor hebben ze minder zicht op hoe ze alsnog het dorp in kunnen komen", zegt Anya Terpstra van de gemeente Zandvoort. "Ze horen inmiddels bij ons dorp, maar het moeten geen hangjongeren of -bokken worden. We hopen dat ze in hun natuurlijke habitat blijven."

De gemeente gaat het hek in augustus plaatsen. Dat is het handigste moment, omdat de bronsttijd niet verstoord mag worden. In het 700 meter lange hek komt een knik van honderd meter, zodat de dieren waarschijnlijk in het Waterleidingduinengebied blijven. Het hek is 2 meter hoog en komt aan de zuidkant van het dorp.

Na drie jaar evalueert de gemeente of het ook echt werkt.