Vrachtwagen schiet door middenberm op A1, snelweg afgesloten

Op de A1 in de buurt van Apeldoorn is een vrachtwagen door de middenberm gereden en gekanteld. Het voertuig ligt dwars over de weg. Bij Hoenderloo is de A1 richting Hengelo afgesloten.

De bestuurder van de vrachtwagen is door een traumahelikopter ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hij vervoerde een lading droog cement. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend.

Het ongeluk heeft een grote file veroorzaakt. Volgens Rijkswaterstaat gaat de avondspits waarschijnlijk nog hinder ondervinden van het ongeluk. Het verkeer richting Hengelo wordt van de snelweg gehaald. Weggebruikers worden omgeleid via de A30, A12 en A50.