Podcast #DeDag: 'Hoofdpijnscholen' door slechte ventilatie

Hoofdpijn en misselijkheid, ramen die niet open kunnen en een sauna in de zomer of juist een vrieskist in de winter: één op de zes scholen is zo slecht geventileerd, dat er gezondheidsproblemen door ontstaan. Klaas den Tek van Reporter Radio onderzocht de luchtkwaliteit en noemt het een groot probleem. Een te hoge CO2-concentratie heeft namelijk gevolgen voor de leerprestaties van scholieren.

Sinds 2008 verschijnen er al alarmerende rapporten over de luchtventilatie op scholen. Hoewel er eerder 165 miljoen euro beschikbaar werd gesteld om het probleem op te lossen, hebben schoolbesturen en gemeenten vaak niet de kennis in huis om het juiste systeem aan te schaffen, aldus Den Tek.

Het betreft - opvallend genoeg - vooral nieuwbouwscholen, met goed geïsoleerde lokalen. "Kinderen zitten echt in de hokken opgesloten", aldus de journalist. Soms zijn scholen wel uitgerust met een goed ventilatiesysteem, maar die staan vaak uit. "Scholen vinden het te lawaaiig of de energierekening te hoog."

Den Tek heeft wel een begin van de oplossing in de gedachte. "Meer planten in het lokaal, dat zou al helpen!"

