Vijf miljoen kuub eruit, Nieuwe Waterweg wordt 1,5 meter dieper

Komend halfjaar worden de Nieuwe Waterweg en de Botlek anderhalve meter dieper. Vandaag begint het baggerwerk, dat bedoeld is om het havengebied van Rotterdam bereikbaar te houden voor steeds grotere containerschepen.

Om het Botlekgebied te bereiken, moeten sommige schepen nu op de Maasvlakte deels ontladen. Anders liggen de containerreuzen, meestal gevuld met brandstof, te diep om bij de raffinaderijen in het gebied te komen. Het ontladen kost extra tijd en geld. Daarom is het "heel belangrijk" dat de verdieping gebeurt, zegt projectleider Edwin Hupkes van het Havenbedrijf Rotterdam.

"Het gaat tussen de 50 en 70 miljoen euro kosten, maar het levert uiteraard meer op", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. De investering is volgens hem onmisbaar om te concurreren met andere havens in Europa. Want het Panamakanaal is onlangs verdiept, dus de standaardmaat voor schepen is wereldwijd weer iets gegroeid.