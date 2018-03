Uber moet opnieuw passen en verkoopt afdeling Zuidoost-Azië

Opnieuw moet 's werelds bekendste taxidienst zich gewonnen geven. Uber heeft besloten om zijn activiteiten in Zuidoost-Azië te verkopen aan concurrent Grab. De Amerikaanse onderneming heeft naar eigen zeggen de afgelopen tijd 700 miljoen dollar (omgerekend 565 miljoen euro) in de regio gestoken, maar dat was dus niet genoeg.

Uber krijgt ruim een kwart van de aandelen van het in Singapore gevestigde Grab. De verkoop van activiteiten is een strategie die de taxidienst de afgelopen maanden vaker toepaste. Eerder moest het al zijn meerdere erkennen in de Chinese rivaal Didi Chuxing en de Russische concurrent Yandex.

Daardoor kan het overkomen alsof de verkoop van bedrijfsonderdelen de nieuwe standaard is. In een memo aan zijn medewerkers zegt Uber-CEO Dara Khosrowshahi dat dat niet het geval is. Hieruit mag worden afgeleid dat dit voor Uber de laatste deal in zijn soort is.

Roerige periode

Het is de eerste keer dat Uber met Khosrowshahi aan het roer een deel van zijn bedrijf verkoopt. De vorige twee beslissingen werden nog genomen door Travis Kalanick, die sinds vorig jaar zomer weg is door een reeks schandalen.

De taxidienst komt uit een roerige periode, waarbij de ambities torenhoog waren. Daarbij hoorden pogingen om in niet-westerse markten door te breken. Dat blijkt lastiger dan verwacht. Zo stak Uber tevergeefs 2 miljard dollar in de groei van zijn bedrijf in China.

Vorige week werd bekend dat de zelfrijdende auto van Uber voor het eerst betrokken was bij een dodelijk ongeval met een voetganger. Volgens The New York Times kampt de ontwikkeling van Ubers autonome al langer met problemen. Uber heeft alle experimenten met zelfrijdende auto's tijdelijk gepauzeerd.