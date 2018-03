Brandveiligheid sluitpost bij Russische bouwprojecten

Dergelijke branden komen geregeld voor in verzorgingshuizen, ziekenhuizen, bioscopen en clubs in Rusland, en het dodental loopt vrijwel altijd in de tientallen of soms meer dan honderd doden.

Geen brandwerende materialen

In totaal komen er jaarlijks in Rusland duizenden mensen om bij branden en bij het merendeel ervan wordt mankerende brandpreventie vastgesteld. Het ontbreken van brandwerende materialen, waarschuwingssystemen en andere veiligheidsmaatregelen is direct terug te voeren op de wijdverbreide corruptie, aldus Godfroid.

In ruil voor smeergeld wordt afgezien van preventieve maatregelen, waardoor de bouw goedkoper uitvalt voor de projectontwikkelaar met alle noodlottige gevolgen van dien. In verband met de brand in Kemerovo zijn inmiddels vier mensen opgepakt, onder wie de manager van het winkelcentrum en vermoedelijk ook de eigenaar van het gebouw.