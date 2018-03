Wekdienst 26/3: update dreigingsbeeld NCTV en Nederland-Portugal

Goedemorgen! Vandaag komt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veilgiheid met een update van het dreigingsbeeld in ons land. En het Nederlands elftal speelt in Genève een oefenwedstrijd tegen Portugal.

Weggebruikers moeten opletten vanochtend: het KNMI waarschuwt voor dichte mist. De dag begint verder droog, later ontstaat er wat meer bewolking en in het binnenland kans op een enkele bui. Het wordt 7 tot 11 graden. Ook morgen is het bewolkt en is er kans op regen.