Nog veel onduidelijk over ramp in Siberisch winkelcentrum

Het dak van het winkelcentrum stortte in. Op beelden die via sociale media worden verspreid is te zien dat mensen uit ramen springen om aan de vlammen en rook te ontkomen.

Het winkelcentrum in Kemerovo, zo'n 3600 kilometer ten oosten van Moskou, werd geopend in 2013. In het gebouw waren naast de speeltuin en bioscoop ook een bowlingbaan en kinderboerderij gevestigd. Geen van de dieren overleefde de brand.

Godfroid merkt op dat in Russische media nauwelijks aandacht wordt besteed aan de ramp.