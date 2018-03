Catalaanse parlementsvoorzitter wil gezamenlijk front tegen Madrid

De voorzitter van het Catalaanse parlement heeft in een toespraak opgeroepen tot de vorming van een democratisch front tegen de Spaanse regering in Madrid. Roger Torrent vraagt om een "breed sociaal en democratisch front om de rechten en vrijheden van burgers te beschermen". Hij wil dat politieke partijen, vakbonden en maatschappelijke organisaties zich erbij aansluiten.

De oproep is een reactie op de arrestatie van de Catalaanse leider Puigdemont in Duitsland, na vijf maanden ballingschap in België. In Spanje wordt Puigdemont gezocht vanwege rebellie, opruiing en misbruik van gemeenschapsgeld. Puigdemont riep in oktober de onafhankelijkheid van Catalonië uit in een referendum dat door het Spaanse Hooggerechtshof als onwettig wordt gezien. Torrent vindt dat Madrid "het hart van de democratie aanvalt" met de arrestatie van een van zijn politieke tegenstanders.

25 mensen vervolgd

"Vrijdag is aangekondigd dat zeker 25 mensen worden vervolgd voor het organiseren van het referendum", zegt correspondent Rop Zoutberg in Met het Oog op Morgen op NPO Radio 1. "Het gaat om politici, onder wie Puigdemont, en mensen van burgerbewegingen. Zij worden door het Hooggerechtshof aangewezen als hoofdverantwoordelijken." Naast Puigdemont zitten nog zes mensen in het buitenland, onder meer in Schotland, België en Zwitserland.

Het is de vraag waarom Puigdemont het risico nam België, waar hij relatief veilig zat, te verlaten. "Daar zal hij nu ook over nadenken. In België is rebellie niet strafbaar, maar in Duitsland staat er zoiets als 'hoogverraad' in het Wetboek van Strafrecht. Dat komt een beetje in de buurt van opruiing en rebellie, waar hij in Spanje voor wordt vervolgd. Duitsland kan dus veel sneller dan België overgaan tot uitlevering."

Als Puigdemont meewerkt, kan hij over enkele dagen worden uitgeleverd. "Dat hij een democratisch gekozen politicus is, maakt de situatie lastig om aan te zien. Hij heeft dingen gedaan die volgens het Spaanse strafrecht niet deugen, maar hij blijft een democratisch gekozen man die als een crimineel in de gevangenis is gegooid."