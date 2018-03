Ruzie over cultbier van Vlaamse paters bijgelegd

De Vlaams-Nederlandse 'bieroorlog' is voorbij. Paters van de Belgische Sint-Sixtusabdij dreigden naar de rechter te stappen omdat de Nederlandse supermarktketen Jan Linders zonder toestemming hun trappistenbier heeft verkocht.

Jan Linders, met zestig winkels in Noord-Brabant en Limburg, kwam een paar weken geleden via via aan 300 houten kratjes met elk 24 flesjes. Klanten mochten maximaal twee flesjes van het exclusieve trappistenbier kopen.

Het bier is uitsluitend te krijgen in de abdij in Westvleteren. Alleen particulieren mogen het kopen voor eigen gebruik. Ze kunnen maximaal twee kratjes reserveren en mogen het niet in de handel brengen.

Woekerprijs

De monniken waren kwaad over de actie van 'de Hollander', ook al omdat die in hun ogen een woekerpijs van bijna een tientje per flesje vroeg. In het café bij de abdij in Westvleteren kost een trappist minder dan 4 euro. Hun advocaat stuurde een boze brief naar Jan Linders met de oproep de verkoop onmiddellijk te staken. Tegen die tijd was de super al bijna door zijn voorraad heen.

Opgespaard

Nu Linders plechtig heeft beloofd nooit meer trappist van Westvleteren te verkopen, zien de monniken af van juridische stappen. Ze vermoeden dat Nederlandse tussenhandelaren kratten hebben opgespaard tot ze Linders 300 kratten konden leveren. Dat is voor de bierbrouwers aanleiding om te kijken of ze hun reserveringssysteem moeten aanpassen om misbruik te voorkomen.