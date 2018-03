26 doden bij zware aanrijding Tanzania

Door een botsing tussen een vrachtwagen en een taxibusje gisteravond in het oosten van Tanzania zijn ten minste 26 mensen om het leven gekomen. Tien mensen zijn gewond geraakt.

De chauffeur van het busje, elf vrouwen, zes mannen en zes kinderen overleden ter plaatse. Twee andere inzittenden bezweken in de loop van de dag aan hun verwondingen.

De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Dergelijke zware aanrijdingen komen regelmatig voor in het Oost-Afrikaanse land, waar de wegen over het algemeen slecht onderhouden zijn en waar de verkeersregels nauwelijks worden gehandhaafd.

Er komen elk jaar gemiddeld zo'n 9000 mensen om in het verkeer.

President Magufuli heeft zijn medeleven betuigd met de nabestaanden.