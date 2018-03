Taxichauffeur schept tankende automobilisten Zaandam

Twee mensen die bij een pompstation aan de Koningin Julianaweg in Zaandam stonden te tanken, zijn aangereden door een taxi. De chauffeur was de macht over het stuur kwijtgeraakt en schepte de twee automobilisten.

Zijn auto kwam uiteindelijk tegen een andere wagen tot stilstand. De ravage is groot. Volgens een politiewoordvoerder zijn er in totaal drie gewonden naar het ziekenhuis vervoerd. Over hun toestand is niets bekend.