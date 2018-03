Rome op jacht naar Tunesiër na tip over aanslag

De beveiliging in Rome is flink aangescherpt na een tip dat er een aanslag zou plaatsvinden in de Italiaanse hoofdstad. De autoriteiten zijn op zoek naar een 42-jarige Tunesiër naar aanleiding van een anonieme brief die is bezorgd bij de Italiaanse ambassade in Tunis. Daarin wordt gewaarschuwd dat de man van plan is om rond Pasen een aanslag te plegen in Rome.

De politie heeft vervolgens foto's uitgegeven van ene Mathlouthi Atef, die banden zou hebben met Islamitische Staat. Italiaanse media melden dat de man eerder is gearresteerd voor het verkopen van drugs. Het is niet bekend of hij is geradicaliseerd.

Er zijn sinds een paar dagen extra veiligheidsmaatregelen genomen op drukke plekken in de Italiaanse hoofdstad. De beveiliging was al opgeschroefd vanwege de paasviering van volgende week in Vaticaanstad.

Vanmiddag zijn twee warenhuizen in het centrum ontruimd na een bomalarm. De krant Il Messaggero ontving een anoniem telefoontje waarin werd gedreigd met een aanslag, maar er is niets gevonden.