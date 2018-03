Vernield Cruyff Court in Molenbeek door omwonenden weer opgekalefaterd

Woensdag rolde de eerste voetbal over het gloednieuwe Cruyff Court in de Brusselse gemeente Molenbeek, maar lang kon er niet van het veldje worden genoten.

In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben vandalen er namelijk stevig huisgehouden. De ruiten van de opslagplaats werden ingeslagen en het glas werd samen met vuilnis verspreid over het voetbalveld. Volgens de Franstalige zender RBTF is ook geprobeerd het kunstgrasveld in de brand te steken, maar dat mislukte.

Zaterdag werden de vernielingen ontdekt door jongeren die er wilden voetballen. Omwonenden gingen vervolgens aan de slag om de zooi op te ruimen.