Europa deze week: 'Nederland zal zien hoe succesvol de brexit is'

De lente werd in Brussel afgetrapt met de Lentetop. Daar spraken regeringsleiders onder meer over Rusland en de gifgasaanval, de staaloorlog met Amerika, en uiteraard: de brexit.

Begin deze week was er een doorbraak in de invulling van de overgangsfase. Maar over hete hangijzers, zoals de Ierse grens, is het besluit uitgesteld.

Debat

"De grote vraag voor bedrijven is: zal deze politieke overeenkomst ook daadwerkelijk in een verdrag eindigen?", vraagt brexit-deskundige Michiel van Hulten zich af in het programma Europa deze week.

Hij debatteert erover met de Britse journalist Bruno Waterfield van The Times. Die ziet het een stuk optimistischer in, met name voor de Britten: "Over tien tot vijftien jaar zien landen waar de EU niet populair is, zoals Nederland en Zweden, hoe goed Groot-Brittannie het doet en denken: dit willen wij ook."