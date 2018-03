Duitse gemeenten: migrantenstop voor overbelaste steden

Duitse gemeenten die gebukt gaan onder de opvang van grote aantallen asielzoekers, moeten een migrantenstop kunnen invoeren, zegt de Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB). Dat is de Duitse vereniging van gemeenten, vergelijkbaar met de VNG in Nederland.

Verschillende kleinere en middelgrote steden hebben al gezegd dat ze niet meer asielzoekers kunnen opvangen, waaronder Freiberg in de deelstaat Saksen, Cottbus in Brandenburg, Pirmasens in Rijnland-Palts en Salzgitter in Nedersaksen. Andere gemeenten moeten dat ook kunnen doen, vindt de DStGB, als objectief kan worden aangetoond dat zij overbelast zijn.

Integratie

Het probleem is dat de opvang van asielzoekers in Duitsland erg ongelijk is verdeeld. Sommige gemeenten hebben grote aantallen toegewezen gekregen, terwijl andere nauwelijks migranten hoeven op te vangen. Dat leidt in overbelaste gemeenten tot problemen bij de kinderopvang, woonruimteverdeling en taalcursussen.

Uiteindelijk is dat slecht voor de integratie, zegt de Saksische minister-president Kretschmer. "Er is bijvoorbeeld een gebrek aan plaatsen op crèches en scholen. En er zijn problemen met mensen die zich niet willen houden aan onze waarden en wetten."

'Grenzen van het haalbare'

Een van de overlaste steden in zijn deelstaat is Freiberg. De gemeenteraad van deze stad (42.000 inwoners) besloot vorige maand om vier jaar lang geen nieuwe asielzoekers meer op te vangen. Volgens de SPD-burgemeester bestaat 5 procent van de inwoners uit vluchtelingen en staat de stad daardoor "aan de grenzen van het haalbare".

"Wij zijn goed voor 13 procent van de inwoners van onze Landkreis", zegt Kretschmer, "maar we vangen 70 procent van de vluchtelingen op." Een Landkreis is een bestuurlijke regio, in omvang ongeveer vergelijkbaar met provincies in Nederland.

De Duitse bond van gemeenten vindt dat de deelstaten erop moeten toezien dat de asielzoekers gelijkmatiger over de gemeenten worden verdeeld.