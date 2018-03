Verkiezingen in Egypte, maar waar is de Moslimbroederschap? 

Dat Sisi afstevent op een nieuwe termijn, is niet omdat het zo goed gaat met Egypte. Sterker: volgens organisaties als Amnesty International en Human Rights Watch gaat het wat betreft de mensenrechten veel slechter in Egypte dan in 2010, toen het land nog bestuurd werd door de dictator Hosni Mubarak. Die trad af na wekenlange demonstraties op het Tahrirplein in Caïro en op andere plekken in het land. Ook economisch verkeert Egypte in crisis.

Sisi gaat naar alle verwachting tóch winnen, vanwege het totale gebrek aan oppositie. Want van de belangrijkste oppositiepartij, de Moslimbroederschap, is sinds 2013 politiek niks meer over. Na de afzetting van Morsi werden bij een betoging zo'n duizend mensen gedood door het leger en kort daarna werden honderden aanhangers in een massaproces ter dood veroordeeld.

De Moslimbroederschap is verboden en aangemerkt als terroristische organisatie. Als gevolg daarvan wonen veel mensen die banden hadden met de partij net als Tommy in Europa, de VS of Turkije.

Wat heeft de moslimbroederschap dan gedaan?

Morsi regeerde maar een jaar en stelde een groot deel van de bevolking teleur. Zo ging het bergafwaarts met de economie, door de onrust in het land. Daarnaast begon ook Morsi de macht steeds meer naar zich toe te trekken, door een decreet in te stellen, waarmee hij boven de wet kwam te staan. Miljoenen Egyptenaren gingen de straat op om zijn aftreden te eisen. Het leger, onder leider van toenmalig legerleider Abdel Fattah al-Sisi zette hem af toen hij dat niet uit zichzelf deed en greep vervolgens zelf de macht.

"De Moslimbroederschap heeft grove fouten gemaakt, zeker. Maar het zijn geen terroristen", zegt Arabist Chams Eddine Zaougui. "Sisi heeft de woede van het volk misbruikt om de Moslimbroederschap, zijn grootste rivaal, uit de weg te ruimen."