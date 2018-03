Oud-vakbondsman Cees Schelling (91) overleden

Oud-vakbondsman Cees Schelling is op 91-jarige leeftijd overleden, heeft de vakfederatie FNV bekendgemaakt. Schelling kwam via de Agrarische Bond van de toenmalige vakbond NVV in 1970 terecht bij de Voedingsbond, waar hij een aantal landelijke stakingsacties leidde. Dat bezorgde hem brede bekendheid. Later was hij lange tijd voorzitter van de Voedingsbond FNV.

Al vroeg pleitte Schelling voor de invoering van een basisinkomen, als antwoord op de massale werkloosheid van begin jaren 80. Ook deed hij van zich spreken toen hij het recht van arme burgers verdedigde om te weigeren hun gas en licht en hun kijk- en luistergeld te betalen. Na zijn loopbaan als vakbondsleider werd Schelling in 1984 boer in Pieterburen.

FNV-voorzitter Busker noemt Schelling een "zeer markante vakbondsvoorzitter met een eigenzinnig geluid".