Hoogste waterglijbaan ter wereld 'een dodelijk wapen'

In de Verenigde Staten is een oud-directeur van het Schlitterbahn Waterpark in Kansas aangeklaagd voor onder meer dood door schuld van een 10-jarige jongen. Die verongelukte in augustus 2016 op de Verrückt-glijbaan, de hoogste waterglijbaan ter wereld.

De aanklacht volgt op een onderzoek van ruim anderhalf jaar naar het ongeluk waarbij de jongen, Caleb Schwab, zijn nek brak. Hij zat met twee vrouwen in een slee toen de beschermende schouderbanden losschoten. De jongen vloog tegen de ijzeren beschermingsconstructie boven de baan aan. De twee vrouwen liepen verwondingen op in hun gezicht.

Op videobeelden was te zien hoe de jongen zich aan alle veiligheidsinstructies hield voordat hij de dodelijke rit naar beneden maakte.

Klokkenluiders

Het ongeluk van Schwab bleek niet het enige te zijn. Met behulp van klokkenluiders kwamen dertien eerdere incidenten in de glijbaan naar voren. Zo raakte een 15-jarig meisje blind en twee andere bezoekers liepen een hersenschudding op. Daarnaast zou het pretpark geprobeerd hebben om bewijs achter te houden in het onderzoek.

Ook concluderen de onderzoekers dat de Verrückt niet voldeed aan de veiligheidsvoorschriften. "De dood van de jongen en de snel groeiende lijst van gewonden was zelfs te verwachten", staat in de aanklacht. "Door het ontwerp van de glijbaan kan niet worden voorkomen dat de vlotten de lucht in gaan." In de tenlastelegging wordt gesproken over "een dodelijk wapen".

In een reactie liet Schlitterbahn Waterpark weten "erg teleurgesteld" te zijn dat de oud-directeur Tyler Miles persoonlijk verantwoordelijk wordt gehouden voor "het vreselijke ongeluk". Miles pleitte in een eerste zitting onschuldig te zijn aan het ongeluk en is op borgtocht vrijgelaten.

Afgebroken

De 51 meter hoge attractie in het Schlitterbahn Waterpark werd in juli 2014 geopend en zou de hoogste en snelste waterglijbaan ter wereld zijn. Bezoekers konden in een soort slee naar beneden glijden met snelheden tot 100 kilometer per uur.