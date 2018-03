Franse bisschop draagt mis op voor moedige agent Beltrame

In een kerk in het Zuid-Franse Trèbes is een mis opgedragen ter nagedachtenis aan de agent die vrijdag de plek innam van gewonde burgers tijdens een gijzelingsactie in een supermarkt. Hij bezweek gisteren aan zijn verwondingen. Ook de drie andere dodelijke slachtoffers van de schutter die de gijzeling uitvoerde, werden in de rooms-katholieke dienst herdacht. De bisschop van het nabije Carcassonne leidde de dienst in Trèbes.