Wekdienst 25/3: het is zomertijd en voorjaarsklassieker Gent-Wevelgem

Wat heb je gemist?

De eerste non-stop lijnvlucht tussen Australi├ź en Europa is veilig geland op de luchthaven Londen Heathrow. Vlucht QF9 van de Australische vliegmaatschappij Qantas vertrok om 18.49 uur lokale tijd in Perth aan de Australische westkust en landde, ruim 17 uur later, om 05.03 uur lokale tijd in Londen.

Aan boord van de Boeing 787-9 Dreamliner waren meer dan 200 passagiers, onder wie Qantas-baas Alan Joyce, en 16 bemanningsleden. Het toestel legde een afstand af van bijna 15.000 kilometer.

Ander nieuws uit de nacht:

Man overlijdt bij arrestatie in Leeuwarden: agenten kwamen af op een ruzie en hielden een verdachte aan. Volgens de politie verzette hij zich flink en werd hij vervolgens onwel.

Laatste paar voetbalschoenen Johan Cruijff geveild voor 30.000 euro: het bedrag wordt gebruikt om een school voor gehandicapte en weeskinderen te bouwen in Sierra Leone.

'Slechte ventilatie veroorzaakt hoofdpijn op tientallen scholen': dat meldt het programma Reporter Radio van KRO-NCRVop basis van eigen onderzoek. Schoolbesturen zeggen dat de mechanische luchtventilatie in de vaak pasgebouwde scholen niet goed werkt.

En dan nog dit:

Gisteren hield de negenjarige kleindochter van burgerrechtenactivist Martin Luther King een toespraak tijdens de 'Mars voor ons leven' tegen de wapenwet. Haar toespraak begint geheel in de stijl van haar beroemde opa met: "Mijn grootvader had een droom".

