Laatste paar voetbalschoenen Johan Cruijff geveild voor 30.000 euro

Het laatste paar voetbalschoenen dat Johan Cruijff in zijn leven droeg, heeft 30.000 euro opgebracht. De schoenen werden geveild op een gala van de stichting Sunday Foundation in Rotterdam.

Het bedrag wordt gedoneerd aan de Nederlandse stichting, die zich in Sierra Leone inzet voor kansarme kinderen. Met het geld dat de schoenen hebben opgebracht wordt een school gebouwd voor gehandicapte en weeskinderen. De school krijgt de naam 'Johan and Danny Cruyff Building', naar de overleden voetballegende en zijn vrouw, die het gebouw binnenkort zal openen.

Enorm hart

De Sunday Foundation is opgericht door journalisten Sander de Kramer en Hugo Borst. "We zijn heel blij met het bedrag, daarmee kunnen we een mooie school neerzetten", zegt De Kramer. "Johan en Danny hebben laten zien dat ze een enorm hart hebben voor kwetsbare kinderen. Dankzij de oude schoenen van Johan kunnen straks duizenden gehandicapte en weeskinderen naar school."

De voetbalschoenen zijn het allerlaatste paar dat Cruyff droeg; niet in zijn loopbaan, maar in zijn leven. Hij overleed gisteren precies twee jaar geleden op 68-jarige leeftijd.