'Mijn grootvader had een droom': toespraken tegen de wapenwet

"Mijn naam is Yolanda Renee King, de kleindochter van Martin Luther King." Het negenjarige meisje krijgt een daverend applaus van tienduizenden mensen in Washington DC. Ze houdt een toespraak tijdens 'Mars voor ons leven', een protest tegen de Amerikaanse wapenwet, na een oproep van de overlevenden van de schietpartij in Parkland, Florida.

De toespraak van Yolanda is geheel in de stijl van haar beroemde opa, de burgerrechtenactivist. "Mijn grootvader had een droom", zegt ze. "Hij wilde dat mensen zijn kinderen niet op hun huidskleur zouden beoordelen, maar op hun karakter. Ik heb ook een droom, dat genoeg nu echt genoeg is. En dat dit een wereld zonder geweren is, klaar."

Bekijk hieronder de hele toespraak van Yolanda Renee King.