Turken vluchten naar Griekenland: voor 250.000 ben je binnen

"Zeker de laatste zes maanden zie ik een hele scherpe stijging van Turken die willen investeren in Griekenland," vertelt makelaar Selcan Turk in een leegstaand appartementje in de wijk Exarcheia in Athene. Zij is Turkse en werkt al twintig jaar in de Griekse hoofdstad. Het appartementje is net gekocht door een van haar Turkse klanten.

"Vorig jaar werd ik twee keer per maand gebeld door een Turkse klant, nu vier of vijf keer per week," zegt Turk. Het zijn overwegend mensen die niet direct zelf in het aangekochte huis gaan wonen. "Ze verhuren het, maar creëren door de aankoop wel een alternatief voor hun toekomst."

Want wie minimaal 250.000 euro investeert in vastgoed in Griekenland, krijgt een verblijfsvergunning voor vijf jaar. Zolang de eigenaar het vastgoed in bezit houdt, kan die steeds met vijf jaar verlengd worden. Ook het gezin van de eigenaar krijgt een verblijfsvergunning. Turken die bang zijn voor vervolging in eigen land, of de toekomst niet meer zien zitten, hebben zo voet aan de grond in de EU.