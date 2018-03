Recordaantal vrijwilligers rapen afval op Landelijke Opschoondag

Een recordaantal van 133.000 vrijwilligers is vandaag op pad gegaan om zwerfafval op te ruimen tijdens de zestiende editie van de landelijke Opschoondag. Het aantal deelnemers steeg ten opzichte van vorig jaar met 17 procent. Opvallend is volgens de organisatie dat steeds meer jongeren meedoen.

Een woordvoerder van de stichting Nederland Schoon verklaart de hoge opkomst doordat "steeds meer mensen zich verantwoordelijk gaan voelen voor hun omgeving".

Op, om en in het water

Het startschot voor de Landelijke Opschoondag werd gegeven in Oss, maar ook in veel andere steden werd opgeruimd. Door het hele land vonden meer dan 2500 opruimacties plaats, met steeds meer initiatieven op, om en in het water.

Dit jaar werd er volgens de organisatie meer dan ooit samengewerkt tussen bedrijven, scholen, verenigingen, gemeenten en buurtbewoners. Ook sommige BN'ers hielpen mee. Zo raapte rapper Yes-R samen met kinderen blikjes en peuken in Almere.