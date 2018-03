Amerikaanse scholieren massaal de straat op tegen wapenwet

Betogers gaan niet alleen in de hoofdstad de straat op: er wordt vandaag gedemonstreerd in 800 steden in Amerika, waaronder Boston, Houston, Miami en New York. In een park bij de school waar de schietpartij plaatsvond hebben zich ruim 20.000 scholieren verzameld. Ze dragen spandoeken met leuzen als "Genoeg is genoeg" en "Waarom zijn jullie wapens belangrijker dan onze levens?".

Sinds de schietpartij is door scholieren in het hele land al verschillende keren gedemonstreerd, maar tot nu toe zonder resultaat. Uit een onderzoek van persbureau AP blijkt dat de scholierenprotesten wel zorgen voor een verschuiving in de publieke opinie over de wapenwetgeving. 69 procent van de Amerikanen zou nu voor aanscherping van de wetgeving zijn. In oktober 2016 was dat nog 61 procent.

Golfclub

President Trump is dit weekend niet in Washington. Hij is in zijn buitenhuis in Florida en werd vanochtend naar zijn golfclub gereden.

Na de schietpartij heeft Trump het ministerie van Justitie opdracht gegeven met een verbod te komen op zogenoemde 'bump stocks', een opzetstuk waarmee van een semi-automatisch wapen een automatisch wapen kan worden gemaakt.

Ook sprak hij met vertegenwoordigers van de machtige Amerikaanse wapenlobby NRA, maar dat leidde niet tot aanpassingen van de wet. Trump stelt als oplossing voor dat leraren wapens gaan dragen, zodat ze kunnen terugschieten als iemand op een school het vuur opent.