Jongste raadsleden Nederland moeten nog even wachten

Tom de Nooijer wordt op 5 april achttien. Dan kan hij aanspraak maken op de zetel. Vandaag doet hij het in ieder geval nog even rustig aan. "Ik heb de hele zaterdag eigenlijk vrijgehouden na alle hectiek en mijn hele agenda leeggegooid. Wat ik ga doen? Ik ben van plan de hele dag FIFA te gaan spelen op de Playstation."

Tom de Nooijer heeft de politiek zeker niet van huis uit meegekregen, vertelt hij aan Omroep Gelderland. "Nee. Mijn ouders zijn eigenlijk helemaal niet politiek geïnteresseerd. Ik heb het echt van mezelf. Toen ik 15 was begon het eigenlijk al. Toen werd ik voorzitter van SGP-jongeren Elburg/Oldebroek, en daarmee was ik de jongste voorzitter aller tijden van een lokale commissie. Toen is het begonnen, en heb ik kennis gemaakt met het politieke spel."

Zelf niet stemmen

Voor alle duidelijkheid: zélf mochten de drie 17-jarigen dus niet stemmen. Ook dat is in Nederland voorbehouden aan 18-plussers. Wel stelde D66-leider Alexander Pechtold al in 2006 voor om de stemgerechtigde leeftijd te verlagen tot 16 jaar. Hij was toen minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en zei dat "veel issues ook jongeren aangaan".

In 2009 onderzocht de Universiteit Twente de praktijk in Oostenrijk, waar de stemgerechtigde leeftijd bij alle verkiezingen op 16 jaar ligt. De onderzoekers concludeerden "dat men zich van de verwachte gevolgen van het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd waarschijnlijk niet te veel moet voorstellen. Noch in negatieve, noch in positieve zin zal die verlaging waarschijnlijk veel consequenties hebben."