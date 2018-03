Tweede MH17-monument memoreert vooral terugkomst lichamen

Na het Nationaal Monument MH17, het herdenkingsbos met 298 bomen, is vanmiddag een nieuw monument voor de vliegramp onthuld. Het gedenkteken op Vliegbasis Eindhoven is gewijd aan de repatriëring van de slachtoffers van de crash boven Oekraïne, die op 17 juli 2014 aan 298 mensen het leven kostte. Het grootste deel van hen was Nederlander.

"We hebben al het herdenkingsbos waar nabestaanden kunnen stilstaan bij hun dierbare. Voor ieder slachtoffer is daar een boom geplant. Het gedenkteken op vliegbasis Eindhoven is er voor iedereen; voor nabestaanden, maar ook voor de hulpverleners", zegt Ronald Rutten van stichting Walk-for-298, die het initiatief nam van het nieuwe monument.

De Verbinding

Het nieuwe gedenkteken is een bronzen aardbol, die staat op een sokkel van 298 stenen. Het monument heet De Verbinding. "Op het moment dat de eerste kist uit het vliegtuig kwam op Vliegbasis Eindhoven, was er een enorme verbinding voelbaar", zegt Rutten, die destijds als hulpverlener de aankomstceremonie ondersteunde. "Nabestaanden, hulpverleners, militairen en hoogwaardigheidsbekleders; alles kwam samen op deze plek. Het was heel intiem."