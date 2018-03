Week in beeld: stemmen, huldigen en een fatale gijzeling

Het was een week die voor een groot deel in het teken stond van de gemeenteraadsverkiezingen. Er waren veel debatten met politici en afgelopen woensdag konden we naar de stembus. Er werd in 335 van de 380 Nederlandse gemeenten gestemd voor een nieuwe gemeenteraad. Vooral de lokale partijen deden het goed.

In een supermarkt in het Zuid-Franse Trèbes is vrijdag een gijzeling geweest. Daarbij vielen twee doden. Ook een vrouw die haar auto moest afstaan aan de gijzelnemer kwam werd gedood. En een politieagent die zwaargewond raakte door een schot in zijn hals heeft de volgende ochtend niet gehaald. De 25-jarige dader werd doodgeschoten, hij was volgens president Macron een terrorist.