Nooit gebruikte 220 meter hoge tv-toren opgeblazen

In 1984 werd begonnen met de bouw van de toren die 400 meter hoog had moeten worden. Maar na de val van de Sovjet-Unie was er geen geld meer om de toren af te bouwen. De bouw werd gestaakt en de toren werd dus nooit gebruikt. Er zijn wel verschillende plannen geweest om een nieuwe bestemming voor het bouwwerk te vinden, maar die werd nooit gevonden.

Protesten

Veel inwoners van Jekaterinenburg hebben geprotesteerd tegen het neerhalen van de toren. Ze noemen de toren een icoon. Tijdens een protest vorige maand vergelijk een van de demonstranten de toren zelfs met de Eiffeltoren. "Ik denk de hele tijd: wat als ze in Parijs besluiten om de Eiffeltoren neer te halen? Wat zou er met de stad gebeuren? Parijs zou zijn gezicht verliezen. Datzelfde geldt voor onze toren."

Bij het neerhalen van de televisietoren was veel publiek aanwezig. "De toren is net zo oud als ik, dus ik zag hem iedere dag", zegt een van de inwoners. Ook zijn er mensen die het helemaal niet erg vinden dat de oude televisietoren er nu niet meer is. "Hij is al die jaren niet gebruikt."

Het opblazen van de televisietoren heeft bijna drie miljoen euro gekost. Er zijn plannen om op de plek van de toren een ijsbaan te bouwen.