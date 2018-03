Giraffe hangt zichzelf op, dierentuin deels dicht

In dierentuin GaiaZOO in Kerkrade is een giraffe met de kop klemgeraakt in een boom. Hoogstwaarschijnlijk is het dier dood.

Vermoedelijk is de giraffe vanochtend gestruikeld en toen met het hoofd klem komen te zitten, zegt directeur Rob Huppertz van het park tegen L1.

Gevaarlijk

"Het is geen prettig gezicht", aldus Huppertz. Hij heeft het deel van het park rondom het giraffenverblijf afgesloten voor bezoekers.

Intussen proberen medewerkers van GaiaZoo de gewonde giraffe te bereiken. Dat is niet gemakkelijk. "We hopen dat de andere giraffes naar binnen gaan, zodat de verzorgers in actie kunnen komen. Het is voor hen nu te gevaarlijk om het gebied te betreden, terwijl de dieren er nog rondlopen".

Volgens ooggetuigen hangt het dier al lange tijd bewegingsloos in de boom. "We weten het niet zeker, maar gaan ervan uit dat de giraffe niet meer leeft", aldus de directeur.

Begripvol

Bezoekers wordt uitgelegd waarom een deel van de dierentuin is afgesloten. "Iedereen is heel begripvol", stelt Huppertz. Hij stelt gratis kaartjes beschikbaar voor mensen die hun bezoek nu afbreken en een andere keer willen terugkomen.