Podcast: gemeenteraadsverkiezingen, puzzelen en schoonmakers

Ook in Het beste uit het Oog deze week aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen, waarbij de lokale partijen een derde van de stemmen wisten te veroveren. Wilfried de Jong spreekt met Kamerleden Peter Kwint (SP), Martijn van Helvert (CDA) en Linda Voortman (GroenLinks) over het werk van een raadslid.

Legpuzzelhistoricus Geert Bekkering vertelt over het Nederlands Kampioenschap Legpuzzelen, dat dit weekend wordt gehouden. De legpuzzel stamt uit de 18e eeuw, toen de puzzels dienst deden als aardrijkskundeles voor kinderen van de adel. Bekkering vertelt Simone Weimans over de soms sadistische makers van de puzzels.

Willem Melchior stak jarenlang de ene sigaret met de andere aan. Hij werd in 2012 getroffen door keelkanker, waar hij in De tijd is op al over schreef. In zijn nieuwe boek, Alles wat was, schrijft hij over de acceptatie van zijn keelkanker en het verlies van zijn stem.

In de film Het schoonmakersparlement gaat het over Nederlandse schoonmakers die steeds meer opkomen voor hun belangen. Coen Verbraak spreekt over de film met Khadija Tahiri, de president van het schoonmakersparlement, en met filmmaker Leon Verdonschot. Worden de schoonmakers gerespecteerd in Nederland?