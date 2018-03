'Mijn zoon gaf alles voor zijn vaderland, daar leefde Arnaud voor'

De moeder van Arnaud Beltrame, de overleden politieman die gisteren de plek innam van een groep gijzelaars in een supermarkt in Trèbes, was niet verbaasd over de heldendaad van haar zoon. "Het paste bij hem, want hij was iemand die al sinds zijn geboorte alles gaf voor zijn vaderland", zei de vrouw op de Franse radiozender RTL. "Daar leefde hij voor. Zo is hij altijd geweest."

De broer van Beltrame sloot zich aan bij de woorden van zijn moeder. "Hij heeft zijn leven gegeven voor vreemden", zei Cedric tegen RTL. "Hij wist precies waar hij mee bezig was en heeft ingeschat dat hij maar een kleine kans had."

De term held is hoe dan ook op zijn plaats, zei de broer. "Als we hem niet als held betitelen, dan weet ik niet wat iemand wel moet doen om een held te zijn. Zeker gezien de tragische omstandigheden."