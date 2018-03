Van Tricky Dick tot Cambridge Analytica: vuil spel is van alle tijden

Segretti zaait verwarring en angst onder kiezers. In de overwegend rijke, witte staat New Hampshire krijgen burgers 's nachts een telefoontje van iemand die zich voordoet als lid van een beweging genaamd 'Zwarte Activisten voor Muskie'. De beller belooft dat Muskie voor "gerechtigheid voor zwarte mensen" gaat zorgen. Het mysterieuze gesprek leidt tot onrust in een tijd van grote spanningen tussen wit en zwart.

Ook tijdens bijeenkomsten van andere Democratische kandidaten gebeuren rare dingen. Demonstranten die zich als Democraat voordoen, verspreiden pamfletten met een stempel van de Muskie-campagne en de slogan: 'If you liked Hitler, you'll love Muskie.' Anderen roepen dat Muskie voortaan alle witte kinderen naar zwarte scholen wil sturen.

Feestelijk diner

Andere trucs zijn onschuldiger en zouden ook bij een gemiddelde studentenvereniging niet misstaan. Zo worden voor een fondsenwervingsbijeenkomst in Washington, uitnodigingen naar Afrikaanse diplomaten verstuurd uit naam van Muskie. In de brief staat dat de diplomaten worden opgehaald met limousines en op een feestelijk diner kunnen rekenen.

De nietsvermoedende campagnewerkers krijgen vlak voor de bijeenkomst ineens een telefoontje van de ambassade van Niger. Of de limousines en het beloofde diner al klaarstaan? Het team van Muskie heeft geen idee waar het verzoek vandaan komt, maar regelt haastig vervoer en avondeten. Diplomaten kun je immers niet in de kou laten staan. Wie erachter zit, blijft onduidelijk.