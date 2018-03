Dronken Portugese piloot dupeert meer dan 100 passagiers

Op de luchthaven van Stuttgart is een dronken co-piloot opgepakt. Hij zou gisteravond met meer dan honderd passagiers naar Lissabon vliegen, maar de vlucht werd op het laatste moment geschrapt. Pas maandag kunnen de gedupeerden alsnog naar de Portugese hoofdstad, meldt TAP Air Portugal, de luchtvaartmaatschappij van de piloot.

Dat de man had gedronken, kwam aan het licht na een melding van een medewerker van de luchthaven. Die had een alcohollucht geroken en gezien dat de piloot niet helemaal stabiel liep. Nadat de politie en de luchtverkeersleiding waren geïnformeerd, bleek inderdaad dat de 40-jarige Portugees had gedronken.

De co-piloot is vastgezet en de borg is bepaald op 10.000 euro.

Gedupeerde passagiers brachten de nacht door in een hotel. Vandaag kregen ze dus te horen dat ze pas maandag hun reis kunnen vervolgen.