Amsterdamse Brit dregt uit schaamte fiets op

Schaamte. Dat was het overheersende gevoel gisteren bij Lance Roberts (48). De Brit woont volgens NH Nieuws al meer dan de helft van zijn leven in Amsterdam, maar voelde zich toch verantwoordelijk toen hij zijn landgenoten drinkend over de Wallen zag trekken. Als goedmakertje besloot hij een weggesmeten fiets op te dreggen.

Robers zag de eerste Britse supporters donderdagavond: "ik ging mijn kinderen ophalen van het kinderdagverblijf en zag ze al zitten. Dronken en lallend. Ik had toen het gevoel dat het al mis zou gaan."

De volgende ochtend zag hij op Facebook filmpjes waarop naast de gebruikelijke bierdouches en grove spreekkoren, ook een fiets in de gracht bij de Oudezijds Kolk werd gegooid. "De fiets had twee kinderzitjes en lag vlak bij het kinderdagverblijf van mijn kinderen. Die fiets kon van iemand zijn die daar ook zijn of haar kinderen brengt."

Boothaak

Roberts wilde laten zien dat niet elke Engelsman een hooligan is. "Ik ben samen met mijn zoon toen met boothaak en al naar mijn sloep gegaan, en we hebben de fiets eruit gevist."

Dat er daarbij opnieuw supporters aanwezig waren, deerde Robers niet. "Zij waren daar niet al te blij mee maar dat hebben we genegeerd. Mijn zoontje - die tweetalig is opgevoed - vond de supporters zelfs een mooi gezicht." De Amsterdammer is van plan om de fiets vandaag terug te zetten. Maar pas als de Engelsen zijn vertrokken. "Ik ben bang dat ze het anders gewoon weer doen."

Brexit

Roberts berustend bij AT5: "Ik vind dit gedrag zo ongelooflijk dom. Dat nationalisme, en dat is echt alleen maar erger geworden sinds de brexit. Ik voel me niet thuis meer in Engeland. Ik voel me thuis in Amsterdam."

Bij de ongeregeldheden rond de oefenwedstrijd van het Nederlands voetbalelftal tegen de Britten werden gisteren tientallen supporters aangehouden. Acht van hen zitten nog vast.