Dode bij aanslag Alexandrië kort voor verkiezingen Egypte

Bij een bomaanslag in de Egyptische stad Alexandrië is een dode doden gevallen en zijn vier mensen gewond geraakt. De aanslag, twee dagen voor de start van de presidentsverkiezingen in het land, was gericht tegen de hoogste veiligheidschef van Alexandrië, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het dodelijke slachtoffer is een politieman. De veiligheidschef heeft de aanslag overleefd, hij verscheen kort na de aanslag op een lokale tv-zender. De bomaanslag is nog niet opgeëist.

Met het oog op de verkiezingen die plaatsvinden van maandag tot en met woensdag, zijn er strenge veiligheidsmaatregelen getroffen. Vooral in de regio's in Egypte waar extremisten geregeld toeslaan, zoals de Sinaï en de grens met Libië, is het leger massaal aanwezig.

De zittende president Sisi is vrijwel zeker van de overwinning, bij gebrek aan echte oppositie. De grote oppositiepartij Moslimbroederschap is verboden, veel activisten uit die beweging zitten in de gevangenis.

Times-correspondent uitgewezen

Vanwege de verkiezingen staan de media in Egypte onder nog strenger toezicht dan anders. Mogelijk is dat ook de reden dat Egypte de correspondent van The Times het land uit heeft gezet. De Britse krant maakte vandaag bekend dat de vrouw eind februari werd vastgezet nadat er "tal van zonderlinge beschuldigingen" tegen haar waren geuit.

Eind februari werd ze de grens overgezet en pogingen van The Times om haar terug te sturen om de verkiezingen te verslaan zijn gestrand op het Egyptische dreigement haar opnieuw te laten arresteren.

De Nederlandse journaliste Rena Netjes werd in 2014 door een Egyptische rechtbank veroordeeld tot tien jaar cel wegens het verspreiden van valse informatie en het bieden van een platform aan de Moslimbroeders. Netjes wist het land tijdig te verlaten om aan haar straf te ontkomen.