Nog 8 hooligans vast na onrust op Wallen

Van de 102 hooligans die gisteren in Amsterdam zijn opgepakt, zitten er nog 8 vast. Onder hen zijn twee Nederlanders. De andere supporters zijn inmiddels vrijgelaten, maar moeten wel een boete betalen.

Na de arrestaties van gisteren moesten 35 mensen ook de nacht doorbrengen in de cel. De zes Engelsen en twee Nederlanders die nog vastzitten worden gehoord, meldt de politie. Een van de Nederlanders sloeg een steward in de Amsterdam Arena, de ander vernielde de ruiten van Café Old Nickel op de Wallen. De Engelsen worden voornamelijk verdacht van geweld tegen agenten.

De afgelopen dagen veroorzaakten de duizenden Engelse supporters veel overlast in het Wallengebied. Een agent werd mishandeld. De mobiele eenheid werd ingezet om de onrust in te dammen.

Na de arrestaties van gisteren werd het volgens de politie snel rustig. "Er waren nog honderden Engelse supporters zonder kaartje en die hebben kennelijk een gezellige avond gehad. Wij hebben er in elk geval geen last meer van gehad." Ook na de wedstrijd, die Nederland met 1-0 verloor, bleef het rustig.