Thriller-auteur Philip Kerr overleden

Kerr studeerde rechten en filosofie en werkte aanvankelijk bij reclamebureau Saatchi & Saatchi. Naar eigen zeggen gebruikte hij die tijd vooral om zich te verdiepen in de Tweede Wereldoorlog.

Hij werd fulltime schrijver in 1989. Hij schreef tientallen boeken. Dat waren vooral thrillers, maar hij is ook de auteur van de kinderboekenserie Children of the Lamp (Kinderen van de Lamp).

Kerr was getrouwd met collega-schrijver Jane Thynne, met wie hij drie kinderen had.