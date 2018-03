Agenten zijn vannacht in Maastricht aangevallen door tientallen mensen. Ze gooiden met stenen en glas naar de politiemensen.

De agenten waren afgekomen op een grote vechtpartij in een uitgaansgelegenheid in het centrum van Maastricht. Volgens de politie was de sfeer daarna op straat grimmig en keerde een menigte zich tegen de agenten.

Met hulp van politiehonden kon de groep uit elkaar worden gedreven. Een van de aanvallers is gearresteerd. Ook zijn meerdere mensen door de politiehonden gebeten.