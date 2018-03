Maartje wordt de eerste Nederlander met nieuwe handen

Maartje Bijl was vrijdag te gast op een besloten symposium over handtransplantatie in het Radboudumc. Daar was ook de Oostenrijkse politieman Theodor Kelz. In 1994 werd hij als bomexpert van de politie in Klagenfurt in het zuidoosten van Oostenrijk bij een verdacht pakketje geroepen. Toen hij dat door een scanapparaat haalde ontplofte het. Kelz verloor beide handen.

Zes jaar later, in maart 2000, kreeg hij vierhonderd kilometer verderop in het Universiteitsziekenhuis in Innsbruck twee nieuwe handen. Wereldwijd was hij de tweede patiƫnt die zo'n transplantatie onderging. De eerste dubbele handtransplantatie was in januari 2000 in het Franse Lyon.

Zeventienhonderd uur fysiotherapie verder functioneren Kelz' handen naar volle tevredenheid. Ook het gevoel is terug. Alleen sommige fijnmotorische handelingen, zoals het dichtmaken van een boordknoopje, lukken Kelz nog niet.

Maartje Bijl zou ervoor tekenen.