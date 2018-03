Nederlandse roei-rookie vandaag in de beroemdste race ter wereld

Renée Koolschijn had tot anderhalf jaar geleden nog nooit een roeiriem vastgehouden. Vanmiddag start ze in de wereldberoemde Boat Race tussen de universiteitsteams van Oxford en Cambridge op de Theems in Londen. "Ik ben altijd wel sterk geweest", zegt de 28-jarige promovenda die het donkerblauw van Oxford verdedigt. "Ik ben nooit echt goed geworden in een sport, maar dit bleek me wel te liggen. Maar dat ik nu meedoe aan deze race snap ik eigenlijk zelf ook nog niet helemaal."

Haar verwondering is begrijpelijk. De rivierrace tussen de universiteiten van Oxford en Cambridge is de meest prestigieuze roeiwedstrijd ter wereld. Op de oevers en bruggen van de Theems staan honderdduizenden toeschouwers, de pubs zitten vol met fans en de BBC zendt live uit. Over de hele wereld kijken er miljoenen mensen naar de titanenstrijd. Ook het niveau van de Boat Race is hoog. Er doen regelmatig roeiers mee die al medailles hebben gewonnen op WK's of op de Olympische Spelen. Zo zit dit jaar bij tegenstander Cambridge de Amerikaanse wereldkampioen Olivia Coffey in de boot.