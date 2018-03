Verstappen vierde op opdrogend circuit Melbourne

De grand prix van Australië is de eerste race van het nieuwe Formule 1-seizoen. Vrije trainingen zeggen weinig over de werkelijke krachtverhoudingen. Teams werken vooral aan de afstelling voor de race, testen onderdelen en checken of hun auto's betrouwbaar zijn. Gisteren was regerend wereldkampioen Lewis Hamilton in beide vrije trainingen de snelste.

De kwalificatietraining, die de startvolgorde bepaalt, begint om 07.00 uur. Max Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo is in de strijd om pole-position kansloos. De Australiër moet op de startopstelling drie plekken inleveren omdat hij gisteren te snel reed tijdens een rode vlag-situatie.