In Amsterdam-West is vanavond een buitenlandse touringcar beschoten. Er zaten op dat moment tientallen passagiers in de bus. Niemand raakte gewond. Een ruit is vernield.

De beschieting was in de buurt van het Bos en Lommerplein. Wie de schutter is, is niet bekend. Ook de aanleiding voor de beschieting is niet bekend. Een van de scenario's is dat er vooraf een verkeersruzie is geweest tussen de schutter en de buschauffeur, zegt de politie.

Forensisch specialisten doen onderzoek bij de bus.